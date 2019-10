Zes jaar voor moordpoging in bos Houthulst

Zij schoot in een bos in Houthulst twee keer op het slachtoffer. Het openbaar ministerie had twaalf jaar cel geëist. De feiten speelden zich in april 2015 af in het Vrijbos. Haar ex maakte die ochtend met zijn honden een wandeling in het bos. Daar zou de beklaagde hem opgewacht hebben. Het slachtoffer kreeg een kogel in zijn rug en in zijn nek. "Jij hebt mijn leven kapot gemaakt, ik nu dat van jou", zou de vrouw volgens het OM nog geroepen hebben.

De man kon zijn ex-echtgenote overmeesteren en haar revolver afnemen. Daarna wist het slachtoffer zelfs nog tot aan zijn woning in de Schrevelstraat te vluchten. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar uiteindelijk herstelde hij relatief snel van zijn verwondingen.

Alibi

De beklaagde heeft altijd ontkend dat ze met voorbedachten rade handelde. Naar eigen zeggen hadden ze die bewuste dag afgesproken om eindelijk hun scheiding van jaren eerder financieel af te handelen. Tijdens die discussie zou ze dan in een opwelling geschoten hebben. De rechter oordeelde echter dat ze wel degelijk een plan beraamd had. Zo had ze vooraf bewust geleerd hoe ze het wapen moest manipuleren. Bovendien had ze ook al aan een alibi gewerkt.

