Zes kindjes met motorische beperking krijgen elektrische raceauto van Sint

De ouders van de kinderen hebben het niet altijd makkelijk en schreven zich in voor het project Go Baby Go van hogeschool Vives. Sinterklaas en zijn pieten kwamen de raceautootjes persoonlijk afleveren.

De mini-autootjes worden geschonken door het Go Baby Go project van hogeschool Vives, in samenwerking met een Duitse autoconstructeur. Vóór de ouders de auto meenemen naar huis, kunnen de kinderen al eens oefenen op een echt racecircuit in een autogarage in Brugge.

Een mooier sinterklaasgeschenk kunnen deze zes kinderen zich niet wensen.