Zes leden drugsbende Waregem en Dentergem aangehouden

De zes mensen die de politie gisteren heeft opgepakt in het kader van een drugsonderzoek blijven aangehouden. Dat meldt het parket van Kortrijk.

Het gerecht heeft een drugsbende uit Noord-Macedonië opgerold. De bal ging aan het rollen na een politiecontrole van de politiezone MIRA. Bij acties in Vlaanderen alleen al zijn zes mensen opgepakt, zij zijn voor de Kortrijkse onderzoeksrechter verschenen. Die heeft hun aanhouding verlengd.

Plantages in Waregem en Dentergem

De bende onderhield meerdere cannabisplantages in ons land, onder andere in Waregem en Dentergem. De oogst verdeelden ze vooral via een Nederlandse groothandelaar. (Lees verder onder de foto.)

Uit financieel onderzoek blijkt dat de criminele winsten onder meer geïnvesteerd zijn in aankoop van vastgoed in binnen- en buitenland. Om onder de radar te blijven sloten ze huur- en energiecontracten af onder een valse naam.