Zes lichtgewonden bij ongeval met autobus op E17 in Aalbeke

Op de E17 is omstreeks 11u10 een ongeval gebeurd met een bus. Het ongeval deed zich voor ter hoogte van Aalbeke in de richting van Gent.

Een Poolse touringcar reed er in op een vrachtwagen. Volgens de trucker gebeurde dat toen hij vertraagde voor een file.

Onderweg naar Amsterdam

De bus was onderweg van Parijs naar Amsterdam. Er zaten 35 Poolse passagiers aan boord, samen met de chauffeur en een gids. De gids raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ook vijf gewone passagiers raakten lichtgewond. De toeristen zullen worden opgevangen in de Kortrijkse brandweerkazerne. Dat zegt persofficier Hendrik Verdonck van hulpverleningszone Fluvia.

Door het ongeval moet alle verkeer over de pechstrook rijden. Er staat een file vanuit Frankrijk. Het is er al meer dan een uur aanschuiven. Het Verkeerscentrum raadt aan om de omleiding te volgen richting Doornik. Zo kunnen bestuurders over Brussel naar Antwerpen.