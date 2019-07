Zes maand voor man die collega's oor afbijt

Het slachtoffer had een opmerking gemaakt over zijn werk, waarna zijn stoppen doorsloegen. De feiten dateren van oktober 2013. De beklaagde was aan het werk in 't Veer, een beschutte werkplaats in Menen, toen het slachtoffer hem zei dat hij wat sneller moest werken. Daarop sloeg de beklaagde tilt. Hij werd erg agressief en beet het oor af van zijn collega die een opmerking maakte. Volgens de advocaat van de bijtgrage beklaagde was er sprake van onweerstaanbare drang. Het slachtoffer zou hem regelmatig treiteren. Die opmerking was de druppel die de emmer deed overlopen.

Schadevergoeding

Maandag veroordeelde de Kortrijkse strafrechter de beklaagde tot een celstraf van 6 maanden met uitstel en een boete van 600 euro, eveneens met uitstel. De verdediging had opschorting van straf gevraagd maar daar wou de rechter niet op ingaan gezien de ernst van de feiten. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 27.216 euro betalen.