Zes maanden cel en monsterboetes voor sociale dumping

In totaal moeten de betrokkenen ook bijna 300.000 euro boete betalen.

In maart 2015 werd in Beernem een grote controle uitgevoerd op de terreinen van de bewuste bedrijven. Het bedrijf van Levent A. (43) uit Lokeren voerde immers enkel transporten uit voor Roger (80) en Frederik F. (37). "Van een echte link met Bulgarije is geen sprake. Die zeven Bulgaarse chauffeurs krijgen hier hun opdrachten en vertrekken van hieruit", aldus arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. De maatschappelijke zetel in Bulgarije is eigenlijk gewoon het huis van een chauffeur. De verdediging benadrukte dat van sociale dumping geen sprake is en vroeg tevergeefs de vrijspraak.

"Iedereen werd al sinds 2000 correct betaald. Het verschil met de Bulgaarse wetgeving is er nu eenmaal, maar dat is absoluut geen bedrog", aldus meester Geert Ampe. Volgens de advocaten waren de zeven Bulgaarse chauffeurs zelf geen vragende partij om rechtstreeks voor een Belgisch bedrijf te werken.