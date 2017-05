Zes nieuwe tentoonstellingen over oorlogsjaar 1917 in Westhoek

Het gaat om zes tentoonstellingen op verschillende locaties elk vanuit hun eigen invalshoek het verhaal brengen van het oorlogsjaar 1917, met de Mijnenslag en de Derde Slag bij Ieper als orgelpunten. Er zijn ook zeven infomodules.

Overzicht

In het Flanders Fields Museum in Ieper is er een overzichtsexpo met oorlogsfotografie van Hurley en Wilkings en hedendaagse herwerkte beelden van Alderman. Villa Zonnedaele in Zonnebeke vertelt over de manier waarop het verwoeste landschap rond Passendale de strijd heeft beïnvloed. In het nieuwe bezoekerscentrum van Heuvelland wordt de archeologie van de Mijnenslag in kaart gebracht en in de Sint-Laurentiuskerk van Kemmel komt de rol van de Ieren aan bod. Het toeristisch infopunt in Mesen belicht persoonlijke verhalen uit Nieuws-Zeeland, de luchtvaart en het verhaal van de Fransen komen aan bod in het Guynemerpaviljoen in Langemark-Poelkapelle. In Houthulst ligt de focus op het gebruik van artillerie en munitie en op Lijssenthoek Military Cemetery in Poperinge is er aandacht voor de opvang van gewonden.

De expo's zijn te bezoeken vanaf 3 juni tot en met 31 december.