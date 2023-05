Zes nieuwe trajectcontroles in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen komen er zes nieuwe trajectcontroles bij op gewestwegen. Over heel België zullen er twintig nieuwe trajectcontroles geplaatst worden.

Vlaams minister Lydia Peeters heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de opdracht gegeven om op 6 nieuwe locaties in West-Vlaanderen langs Vlaamse gewestwegen zogenaamde ANPR-camera’s te hangen, dat meldt Het Laatste Nieuws. De camera's nemen foto's van de nummerplaten van de auto's die passeren. Bij een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid over een langere afstand gemeten. Het systeem werkt met nummerplaatherkenning. tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door naar de federale politie. Daarnaast kan de installatie ook geseinde wagens en pechstrookrijders detecteren. 539 trajectcontroles

“De locaties zijn gekozen op basis van ongevallencijfers en de snelheden die er gereden worden. Die data zijn onder meer verzameld via ‘floating car data’ of informatie van navigatiesystemen. Trajecten waar overdreven snelheid een probleem vormt, worden dus het eerst aangepakt”, laat de minister weten. Als alle ANPR-cameras geïnstalleerd zijn, dan zijn er 539 gecontroleerde trajecten op de Vlaamse snel- en gewestwegen.

Wanneer de nieuwe controles er komen, is nog niet beslist. “We stappen met dit lijstje eerst nog naar de lokale besturen zodat ook zij nog inspraak krijgen bij de effectieve uitrol ervan”, zegt minister Peeters. “We zijn er vanuit Vlaanderen uiteraard van overtuigd dat deze locaties een trajectcontrole nodig hebben, maar we toetsen ze eerst af met de lokale organen. Zij kunnen een controle ook zelf aanvragen, in het verleden werden hen die nog vaak opgedrongen.”

West-Vlaanderen

Bekijk hier waar de nieuwe trajectcontroles in West-Vlaanderen zullen komen.