Zes procent van bevolking voelt zich eenzaam

In steden loopt dat zelfs op tot tien procent. Armoede, gezondheidsproblemen en het verlies van een partner zijn de grote risicofactoren om in eenzaamheid te verzeilen. Dat zegt Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, dat projecten tegen armoede en sociale uitsluiting opzet.

Het bestrijden van eenzaamheid in de stad maar ook op het platteland blijft een belangrijke uitdaging. Dat kan door middel van praatnamiddagen of het openstellen van een buurthuis. Maar ook het leren werken met een tablet kan helpen om mensen uit hun isolement te halen. De deelnemers verbreden zo niet alleen hun kennissenkring, ze kunnen daardoor ook op een moderne manier communiceren. Ook het gratis vervoer van en naar een dagcentrum zoals dat in Mesen gebeurt, helpt om zorgbehoevende senioren uit hun isolement te halen.

Karen Viaene (Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen): “In de stad leggen mensen moeilijker contact. Er is minder gedeeld bewustzijn. Daarom blijft het belangrijk om in te spelen op wijkgerichte projecten. Op het platteland is er dan weer minder openbaar vervoer. Zo’n vervoerdienst als in Mesen helpt dan zeker. De mensen hebben nood aan contact of een praatje. Soms is de poetshulp of thuisverpleegkundige nog de enige persoon die over de vloer komt. Zij hebben een belangrijke functie als ze zien dat het minder goed gaat.”