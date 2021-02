Zes transmigranten bevrijd uit koelwagen

De transmigranten signaleerden zelf de politie. Uiteindelijk bleek een zevental personen vast te zitten in de koelwagen in Zeebrugge. Niemand kwam in de problemen en ze verkeren allemaal in goede gezondheid.

Lading broodjes

Voorlopig is er geen enkele aanwijzing dat de chauffeur betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Het zou gaan om een groep Koerden die in Frankrijk in de koelwagen werden gestopt. De wagen zat overigens vol met broodjes en was onderweg naar Groot-Brittannië. De koelwagen moest echter via een overslagbedrijf in Zeebrugge.

"Vervoer in een koeltransport is levensgevaarlijk. Zonder hulp van buitenaf kunnen personen vaak het transport niet verlaten", getuigt het parket. "Deze feiten volgen zeer kort op de vorige feiten waar mensen wèl in ademnood raakten. Aan dit tempo lopen we nog vaker het risico dat het ooit eens fataal afloopt."