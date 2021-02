Zes transmigranten gered uit container in Zeebrugge

Maandag zijn zes transmigranten gered uit een container in de haven van Zeebrugge.

Zij werden aangetroffen op de terreinen van het bedrijf PSA op de westelijke strekdam. De transmigranten waren de nacht voordien in de container geklommen voor die de haven binnenreed via het spoor. Toen er bovenop hun container nog een andere werd geplaatst, begonnen ze te panikeren. Het mangat waardoor zij uit de container konden ontsnappen kon nagenoeg niet meer open, en ze belden het noodnummer van de politie. Het duurde een tijd voor de politie hen kon lokaliseren. Daarom riep ze op om geen boten meer te laten vertrekken en de werken op de kaaien stil te leggen.

Havenindringers

De container zelf was bestemd om te worden overgebracht naar Zweden. De zes personen (uit Algerije, Marokko, Libië en Oekraïne) bleken al meermaals te zijn gespot binnen en rond de haven. Eén onder hen verklaarde minderjarig te zijn, doch een botscan wees uit dat hij meerderjarig was. Zij zullen worden gedagvaard voor de correctionele rechtbank wegens het binnendringen in de haven van Zeebrugge.