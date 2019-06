Zes (!) tweelingen in week tijd geboren

'Heugelijk nieuws'. Met dit bericht op Twitter laat het AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk weten dat er de jongste week maar liefst zes (!) tweelingen zijn geboren in hun materniteit.

Bij het Twitterbericht staan ook de foto's van 5 tweelingen. 'Geniet even mee van dit nieuwe leven', zegt AZ Groeninge nog.

Het was dus een bijzonder vruchtbare week op de materniteit van het AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk. De timing van de geboortes is toevallig maar wel opvallend.

Proficiat trouwens aan de jonge Kortrijkzanen en hun trotse ouders!