Zes verdachte mensensmokkelaars gevat

Zes mensen blijven nog een maand langer in de cel nadat ze vorige week opgepakt werden op verdenking van mensensmokkel.

Vorige woensdagnacht ging de politie van Oostende hen achterna omdat er een melding binnen was gekomen rond verdachte toestanden aan de Ringlaan. Verschillende patrouilles werden ter plaats gestuurd en konden vermijden dat ze in hun auto's wegreden. De politie rekende ook twee mensen in die het op een lopen waren gezet. Alles samen ging het om twee Irakezen, twee Iranezen, een Pakistaan en een Afghaan.

Hun drie voertuigen werden doorzocht en werden in beslag genomen. In de voertuigen werden twee opblaasbare boten gevonden, twee buitenboordmotoren, een benzinetank en gereedschap. Het parket vermoedt dat het materiaal bedoeld was bij feiten van mensensmokkel op de Noordzee.

Het is al lang niet de eerste keer dat mensensmokkelaars kleine bootjes gebruiken om de oversteek naar Engeland te maken.