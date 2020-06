Zes verdachten blijven in de cel voor invoer van 3,2 ton cocaïne

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van zes verdachten met een maand verlengd op verdenking van de invoer van 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië. De bende was vooral actief via de haven van Rotterdam.

Uit het onderzoek bleek dat een bende actief was met het invoeren van grote hoeveelheden cocaïne vanuit Brazilië, via de haven van Rotterdam. Via het bedrijf van een 77-jarige man uit Knokke zou er in containers niet minder dan 3,2 ton cocaïne naar Europa gesmokkeld zijn. Ook zijn 69-jarige echtgenote en hun 49-jarige zoon werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de internationale drugshandel. Die laatste werd trouwens eerder al veroordeeld voor het opzetten van cannabisplantages.

De onderschepte lading cocaïne zat verstopt in containers met dekladingen van mangaanerts. Volgens het parket waren de drugs met een straatwaarde van minstens 160 miljoen euro bestemd voor de Nederlandse en de Belgische markt.

In totaal werden woensdag in Knokke en in het Antwerpse zes verdachten opgepakt. De Brugse raadkamer oordeelde dinsdagochtend dat ze allemaal minstens een maand langer in de gevangenis moeten blijven. Een zevende verdachte werd in Nederland aangehouden, met het oog op de overlevering aan het Belgische gerecht.

