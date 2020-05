Van de zeven verdachten die vorige week zijn opgepakt in Pittem, omdat daar op een hoeve een cannabisplantage was gevonden, is alleen de bewoonster weer vrij. Van haar man en vijf anderen heeft de raadkamer hun aanhouding met een maand verlengd.

De hoeve in Pittem is eigenlijk een varkensbedrijf waar je als klant rechtstreeks vlees kan kopen. De plantage telde zo’n duizend cannabisplanten, die wellicht al eens geoogst waren. Zes mensen blijven dus in de cel, de vrouw die is vrijgelaten moet zich wel aan enkele voorwaarden houden.

Lees ook: