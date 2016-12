Zes vluchtelingen ontdekt in vrachtwagen in Avelgem

In Avelgem zijn in een Duitse vrachtwagen zes Iraakse vluchtelingen aangetroffen. Het gaat om een koppel met twee kleine kindjes en twee broers van de vrouw.

De vrachtwagenchauffeur was in Luxemburg vertrokken en had zijn nachtrust genomen op de parking van de Q8 in Doornik. Wellicht hebben de slachtoffers zich daar in de laadruimte van zijn vrachtwagen verstopt. Bij het afleveren van zijn lading in Avelgem ontdekte hij de verstekelingen. Het gezin betaalde 1.500 euro aan mensensmokkelaars.

De chauffeur beweert dat hij niets van de smokkel afwist en dat blijkt ook te kloppen. De vluchtelingen worden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.