Twee doeken worden momenteel opgeknapt.

Roelandt Savery werd in 1576 geboren in Kortrijk. Door godsdienstperikelen vluchtte hij naar Brugge en vervolgens naar Haarlem. Na een vruchtbare periode in de Nederlanden reisde hij naar het keizerlijke hof van Rudolf II in Praag, waar hij hofschilder werd. Savery schilderde bij voorkeur fantastische taferelen, vaak met bijbelse en mythologische voorstellingen en vooral met dieren.