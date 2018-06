Zes winkeldiefstallen per dag

In 2016 werden in onze provincie 2.470 winkeldiefstallen geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie.

Dit zijn er ruim zes per dag, zegt CD&V Kamerlid Franky Demon, die de cijfers opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA).

Het is wel een daling met 11% tegenover 2014, toen er 2.207 diefstallen geregistreerd werden in West-Vlaanderen.

De daling is volgens het parlementslid een gevolg van de 120 zones die een zelfstandigen informatie netwerk (ZIN) of buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z) hebben uitgebouwd. “Door deze samenwerkingsverbanden tussen burgers, gemeenten, handelaars en de politie kan belangrijke informatie verspreid worden, zoals abnormaal gedrag of een onveilige situatie. Zo wordt tevens het veiligheidsgevoel verhoogd en de sociale controle bevorderd.”, aldus Demon. Het parlementslid juicht het groot aantal ZIN’s en BIN-Z’s toe. “Preventienetwerken moeten ondersteund en verder uitgebouwd worden. De samenwerking met de wijkpolitie is immers enorm belangrijk, denken we bijvoorbeeld op het vlak van informatiedoorstroming naar de politie toe.”