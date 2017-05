Zestiger verdacht van moord op vriendin

Het parket voert een gerechtelijk onderzoek omtrent een verdacht overlijden in het Sint-Annabeluik in Kortrijk.

Zaterdagnacht kwam een man bij de politie aangifte doen waarbij hij meldde dat hij een vriendin had omgebracht. Agenten van de politiezone Vlas troffen de vrouw levenloos aan in haar appartement.

Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter blijkt dat het slachtoffer, een 56-jarige vrouw, met geweld om het leven werd gebracht. De verdachte is een man van 62 jaar die - volgens zijn verklaring - al jaren een vriendschappelijke relatie had met het slachtoffer. De verdachte is aangehouden door de onderzoeksrechter voor moord.