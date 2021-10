Vrijdagavond is een vrouw van in de zestig jaar levensgevaarlijk gewond geraakt bij een vechtpartij in de stationsbuurt in Kortrijk.

Vrijdagavond is in Kortrijk een burenruzie volledig uit de hand gelopen. Een groep mannen kreeg het aan de stok met elkaar in een appartement langs de Minister Tacklaan, aan de achterkant van het station. Het conflict ontaardde in een vechtpartij, waarbij een vrouw van in de zestig jaar levensgevaarlijk gewond raakte. Het slachtoffer werd uit het appartement geëvacueerd, en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.