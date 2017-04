Zeven gemeenten weren zwaar verkeer uit dorpskernen

Ze werkten samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een circulatieplan uit. Binnen een tweetal weken moeten er 200 nieuwe verkeersborden geplaatst worden. Kortemark wilde enkele jaren geleden al het zwaar vervoer aanpakken, maar al snel bleek dat een lokale aanpak het probleem eerder zou verschuiven dan echt oplossen en dus sprongen Ichtegem, Torhout, Hooglede, Staden, Roeselare en Lichtervelde mee op de kar om het zwaar verkeer samen aan te pakken. Dat moet de dorpskernen ontlasten en de veiligheid, bijvoorbeeld rond scholen, verbeteren.

Zones

Samen met de WVI zijn er nu twee zones uitgewerkt, een zone boven en een zone onder de N35 tussen Diksmuide en Lichtervelde. Er komt een verbod op doorgaand zwaar verkeer in beide zones. Dat verkeer moet nu omrijden via de N363 in het noorden, de N32 in het oosten, de N36 in het zuiden of de N35 die tussen de zones loopt. Ook in een aantal straten komt er een verbod voor alle zwaar verkeer. Uit cijfers blijkt dat 30 procent van het zwaar verkeer in de dorpskernen in de zones doorgaand verkeer is, dus de impact van de maatregelen moet voelbaar zijn. Om dat te bestendigen komt er ook een handhavingsbeleid met politiecontroles. De gemeentes kochten samen 200 borden aan. Die worden nu zo veel mogelijk samen geplaatst. Ook de GPS-operatoren zijn op de hoogte gebracht zodat de routes voor zwaar verkeer kunnen aangepast worden. Bedrijven in de omgeving kregen een folder.