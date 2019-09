Zeven gewonden bij frontale botsing in Waregem

Zaterdagavond zijn er zeven gewonden gevallen bij een frontale botsing tussen twee wagens in Waregem. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het ongeval gebeurde op de Expresweg van Waregem naar Wielsbeke. Iets voor 18 uur week een bestuurder af van zijn rijstrook. De auto die vanuit tegenovergestelde richting kwam, kon niet meer uitwijken en beide wagens knalden frontaal op elkaar.

In totaal vielen er zeven gewonden in beide auto’s. Ze werden allen overgebracht naar het ziekenhuis en zouden niet in levensgevaar zijn. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.

De Expresweg was meer dan drie afgesloten.