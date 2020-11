Zeven jaar effectieve gevangenisstraf voor Summer na moordpoging in Wielsbeke

Volgens de rechter was de bedoeling om te doden aanwezig, gezien het type wapen en de afstand van anderhalve meter tussen dader en slachtoffer. Bovendien is er ook sprake van voorbedachte rade, want de dader had het wapen in haar binnenzak gestopt.

Slachtoffer geraakt door twee kogels

Het slachtoffer Grietje W. werd begin februari zwaar gewond aangetroffen aan haar woning in de Breestraat. Ze was geraakt door twee kogels. Nog diezelfde dag pakte de politie twee verdachten op. Het ging om Imraan A., een man van 31, en Summer A. zijn vriendin van 26. Beide verdachten komen uit Temse en kennen het slachtoffer. Volgens sommige bronnen zou Imraan een relatie hebben gehad met Grietje. Imraan werd vrijgelaten onder voorwaarden. Summer A. had na de feiten een black-out maar bekende later tijdens een reconstructie dat het toch zij was die gevuurd had.

Volgens het openbaar ministerie ging het hier niet om een ongeluk, maar om een bewuste keuze. De verdediging zag het anders. "Deze vrouw kreeg in haar leven meer slagen dan boterhammen. Imraan, de man met wie ze trouwde, wist dat het een zwakke prooi was. Het is een heel kwetsbare vrouw". Nog volgens de verdediging had de man van Summer het wapen bij, zonder dat zij dat wist. Zij vuurde uiteindelijk wel omdat beiden haar aan het uitlachen waren. De gerechtspsychiater omschrijft de man ook als een psychopaat.

