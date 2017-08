Zeven maanden voor handtasdiefstal

De beklaagden werkten hun slachtoffer en haar echtgenoot met geweld tegen de grond. Eerder had Kilian V.P. ook de sleutel van een BMW gestolen.

Jérémy B. (22) uit Andenne en Kilian V.P. (21) uit Welkenraedt liepen elkaar in de nacht van 15 op 16 april toevallig tegen het lijf in Oostende. Tijdens die eerste ontmoeting beslisten ze om samen een handtasdiefstal te plegen. In de Kapellestraat werkten ze een 64-jarige man en zijn 65-jarige echtgenote tegen de grond. De man uit Varsenare zette nog tevergeefs de achtervolging in. De verdachten werden diezelfde nacht nog ingerekend.

De verdediging erkende dat de jonge Walen een grote fout maakten. Volgens beide advocaten waren de beklaagden dronken toen ze elkaar die avond leerden kennen. Jérémy B. werd na een tijdje onder voorwaarden vrijgelaten, maar bleef toch cannabis gebruiken. Zijn advocate Nadia Lorenzetti vroeg om een straf met voorwaarden.

Ook de verdediging van Kilian V.P. stuurde daar met succes op aan. "Mijn cliënt is door zijn verblijf in de gevangenis volledig drugsvrij. Hij zit vol goede intenties en plannen om zijn leven op de rails te krijgen", aldus meester Ellen Eneman.