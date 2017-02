Zeven maanden voorwaardelijk voor vluchtmisdrijf in Tielt

Op zondag 30 augustus 2015 werd rond 4.30 uur een man aangereden langs de Ringlaan in Tielt. Het dode lichaam van de 26-jarige Pool werd even later opgemerkt door een voorbijganger. Enkele uren later ging een jonge vrouw zich aangeven bij de politie. De Brugse onderzoeksrechter besliste om L.N. aan te houden, na vijf dagen werd ze door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten.

Het onderzoek wees uit dat het slachtoffer, zwaar onder invloed van alcohol, was overgestoken op een moment dat de verkeerslichten voor de voetgangers op rood stonden. Daardoor kon L.N. haar Hyundai sowieso onmogelijk op tijd stoppen. De beklaagde reed 84 kilometer per uur op een plaats waar 90 de maximumsnelheid is. Door de klap werd de Pool meer dan 40 meter weggeslingerd. L.N. reed onmiddellijk na het ongeval naar een bevriende garagist. Naar eigen zeggen omdat ze onder de indruk was van het ongeval, niet om haar wagen snel te laten herstellen. De raadkamer besliste dan om L.N. buiten vervolging te stellen voor onopzettelijke doding.

Voor het vluchtmisdrijf kreeg ze eerst opschorting van straf, maar na beroep van het parket moest ze zich alsnog voor de politierechtbank verantwoorden. De politierechter oordeelde dat een bestraffing wel noodzakelijk is. Na het rijverbod van vier maanden zal de vrouw ook haar theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.