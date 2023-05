Zeven opgepakte terreurverdachten blijven in de cel

De zeven terreurverdachten die vorige week zijn opgepakt tijdens een grootscheepse politieactie in onze provincie, blijven in de cel. De raadkamer in Brugge verlengt de aanhouding van twee verdachten met één maand.

Een derde was vrij onder voorwaarden, maar het federaal parket tekent beroep aan. Vier andere verdachten kwamen vanmorgen niet opdagen. Door personeelstekort was het niet mogelijk om hun transport te regelen. Pieterjan Dens, advocaat afwezige terreurverdachte: "Ik vind dat een beetje hallucinant. Als men in zo'n dossier er niet in slaagt om transport te organiseren. Dan vind ik toch dat men zich vragen mag stellen."

De zaak van de vier wordt volgende week behandeld. Afgelopen donderdag waren er huiszoekingen, onder meer in Menen, Roeselare, Oostende en Wevelgem. De terreurverdachten zijn vooral twintigers, het gaat om drie Belgen en vier Tsjetsjenen. Justitie spreekt over een geradicaliseerde groep die wapens zocht om in ons land een terreuraanslag te plegen. Ze zouden banden hebben met terreurgroep IS.

Lijvig dossier

Twee terreurverdachten die vandaag wel aanwezig waren, blijven een maand langer in de cel: Het gaat om de hoofdverdachte, een man uit Roeselare die al langer in de gaten wordt gehouden door Staatsveiligheid. Ook zijn partner, de enige vrouw blijft aangehouden. Ann Van de Steen, advocaat vrouwelijke terreurverdachte: "Het is een zeer lijvig dossier. Men is hier toch een tijdje mee bezig geweest. Maar als ik kijk naar de stukken en de elementen in het dossier, stel ik mij de vraag wat zij hier vandaag komt doen en waarom zij uiteindelijk is aangehouden."

De raadkamer liet een derde verdachte uit Wevelgem vrij onder voorwaarden. Maar het federaal parket tekende beroep aan tegen die beslissing, hij blijft voorlopig in de cel.

