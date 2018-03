Zeven topchefs koken voor goed doel

De actie “Chefs for Charity” van De Lovie uit Poperinge van gisteravond heeft 49.600 euro opgebracht.

Enkele bekende chefs serveerden een gastronomische maaltijd voor 355 aanwezigen, met de hulp van studenten van Hotelschool Ter Duinen. Onder de chefs ook Franky Vanderhaeghe van Hostellerie St.-Nicolas uit Elverdinge en Stéphane Buyens van Hostellerie Le fox uit De Panne.

De opbrengst van de avond gaat naar de bouw van een nieuwe jongerencampus, waarmee De Lovie wil investeren in een dynamische jongerenwerking. De nieuwe jongercampus omvat 4 kleine groepswoningen voor 8 jongeren en 4 studio’s met de mogelijkheid tot logeren of langdurig verblijf. Ook de dagopvang wordt geïntegreerd in dezelfde infrastructuur.