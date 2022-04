In het West-Vlaamse Alveringem is een 75-jarige motorrijder zondag zwaargewond geraakt bij een ongeval. Dat bevestigt de politie van zone Spoorkin. Er was geen ander voertuig bij betrokken.

Een voorbijganger trof het slachtoffer zondagvoormiddag aan in het midden van de Steendamstraat in Alveringem. De hulpdiensten werden verwittigd en de bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht. "Daar is zijn toestand verslechterd", aldus de woordvoerder van de politiezone Spoorkin. "Het parket is op de hoogte, maar omdat er geen ander voertuig bij betrokken was, is er geen deskundige aangesteld." De toestand van het slachtoffer zou nog altijd kritiek zijn.