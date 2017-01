Zicht op zee maakt appartement 17 procent duurder

Heel wat Belgen hebben een tweede verblijf aan zee. Wie er nog een wil kopen, moet rekening houden met de locatie, want die bepaalt de prijs, zo becijferden de KU Leuven en vastgoedmakelaar ERA.

Beide partners hebben al enkele jaren de ERA KU Leuven Vastgoedindex. Daarmee steken ze talloze woningen met tientallen karakteristieken in een grote databank. De resultaten kun je filteren om woningen op specifieke kenmerken te vergelijken. Zo blijkt dat wie een verblijf wil kopen met zicht op zee daar 17 procent meer voor moet neerleggen dan voor een soortgelijke woning zonder zicht op zee. Een appartement op de zeedijk kost 7,6 procent meer. Een appartement én op de dijk én met zeezicht kost zelfs 26 procent meer. Een zicht op de duinen is een goedkoper alternatief, dat slechts 2,8 procent meerkost.

Wie wil besparen, zoekt het best naar meer landinwaartse optrekjes. 100 meter van de kust weg is een identieke flat al 7,3 procent goedkoper dan een aan de kustlijn zelf. Nadien bedraagt de daling gemiddeld nog "slechts" 3,4 procent per 100 meter.

"Kopers in kustgemeenten zijn duidelijk bereid een meerprijs te betalen voor appartementen op een toplocatie", zegt KU Leuven-onderzoeker Roel Helgers. "Het oude vastgoedadagium 'location, location, location' is hier zeker nog steeds zeer sterk van toepassing."