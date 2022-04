"Zie je mij?" is thema van 25ste editie van Theater Aan Zee: alle medewerkers zijn curatoren

'Zie je mij?' is het thema van de 25ste editie van Theater Aan Zee. Het wordt een feesteditie met opnieuw elf dagen podiumkunsten, jong werk, kindervoorstellingen, literatuur en debat in Oostende.

Vorig jaar telde het festival door corona 17 dagen, om zo de vele locaties optimaal te kunnen gebruiken en voldoende capaciteit te creëren. "Deze zomer keren we als vanouds terug naar ons beproefd recept: elf dagen. We blazen ook 25 kaarsjes uit, en dat vieren we graag met iedereen, het publiek, de artiesten, de medewerkers, de Oostendenaars", klinkt het in een persbericht.

Zie je mij?

Elk jaar is TAZ gebonden aan een thema. Onder de noemer 'Zie je mij?' stelt de organisatie een feesteditie voor. "Zie je mij staan? Zie je mij graag? Zie je me om wie ik ben, of om wie je verwacht? Iedereen heeft nood aan gezien worden, aan de zorg voor een ander en zichzelf."

"We stellen met die gedachte als leidraad een veelzijdig en meerstemmig programma samen dat zich weerspiegelt in Boy van Kyoko Scholiers, Pied de Poule van Studio ORKA of Echo’s van Istanbul van Stichting Nieuwe Helden. Het volledige programma is vanaf 7 juni beschikbaar via de website en in de brochure.

Medewerkers in de kijker

Elk jaar heeft Theater Aan Zee ook een curator. Maar dit jaar zijn het er meerdere: "Deze zomer zetten we de vele medewerkers graag extra in de kijker. Zie je de vele honderden (on)zichtbare mensen die elk jaar hun schouders letterlijk en figuurlijk onder het festival zetten? Dit jaar worden zij, allemaal samen, de curatoren van het festival." Zij geven het verjaardagsfeest mee vorm, en worden zichtbaar in het affichebeeld, de brochure en op sociale media.

Ook de Oostendenaars spelen een rol. "We willen het 25-jarige bestaan van TAZ vieren door de stad in de bloemetjes te zetten. Daarvoor delen we op verschillende plaatsen zaadjes van de blauwe zoete Lupine uit. We roepen iedereen ook graag op om beelden te delen."

Theater Aan Zee start op 27 juli en duurt tot en met 6 augustus.