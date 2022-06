Zieke kinderen & leerkrachten in Blankenberge: zeeklassen afgebroken

In Blankenberge zijn 34 kinderen & leerkrachten ziek geworden op zeeklassen. Dat is ons bevestigd door Sport Vlaanderen. De zeeklassen van één school zijn afgebroken. Wellicht gaat het om buikgriep.

Het gaat om 34 lageschoolkinderen en leerkrachten uit twee scholen in Geraardsbergen en Zandvliet. Ze zijn ziek geworden tijdens sportklassen in Blankenberge.

De kinderen verblijven in het sportcomplex van Sport Vlaanderen in de Koning Boudewijnlaan in Blankenberge. Maandag meldde zich één leerling ziek. Gisteren escaleerde dat en waren er 26 kinderen en 8 begeleidende leerkrachten ziek. Eén school heeft de sportklas alvast stopgezet.

"Wellicht buikgriep"

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het zou gaan om buikgriep. Niemand moest naar het ziekenhuis en de zieken zijn ondertussen aan de beterhand.

Sport Vlaanderen schakelde het Agentschap Zorg en Gezondheid in, die de oorzaak verder onderzoekt. Sport Vlaanderen zal ook zelf een onderzoek voeren.