Ziekenhuis begeleidt obesitaspatiënten ook via een app

Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt lanceert vandaag een wel heel bijzondere app. Obesitaspatiënten worden via een app begeleid doorheen het hele zorgtraject. Ze krijgen meldingen en staan in contact met het zorgteam. En dat geeft vertrouwen.

Bovendien krijgen ze altijd de correcte medische informatie over hun situatie, wat lang niet altijd het geval is wanneer ze bijvoorbeeld op Google gaan zoeken. Later wordt de app mogelijk uitgebreid naar alle patiënten.

Wouter Marchand, medisch directeur: “Er zit eigenlijk een dubbel voordeel in efficiëntie in. Enerzijds kun je de patiënt gemakkelijk contacteren en kan de patiënt berichten terugsturen naar het team. En dat betekent ook dat er minder hospitaalbezoeken noodzakelijk zijn.”

Het Sint-Adriesziekenhuis is op één na het grootste centrum voor obesitasbehandeling in West-Vlaanderen. Mogelijk wordt de app later ook ingezet voor andere patiënten.