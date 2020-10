Ziekenhuis Tielt: "Huidige verstrenging niet voldoende"

Ziekenhuizen vragen nog strengere regels dan de verstrenging nu. Niet-dringende ingrepen, zoals geplande knie-operaties, zijn er vanaf vandaag uitgesteld. Maar dat zal niet volstaan, klinkt het onder meer in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

De Covid-afdeling van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt staat op scherp. Wie binnen patiënten verzorgt, is extra beveiligd. Enkele weken terug lag er niemand. Nu is het er echt druk. Op korte tijd ligt de afdeling vol. Iets trager dan in Wallonië en Brussel is de invasie van het coronavirus in West-Vlaanderen een feit. De zorgsector vraagt nog strengere regels, om zichzelf te beschermen.

Extra afdeling

In Tielt zijn nu 4 op de 5 bedden op intensieve zorg bezet. 27 van de 30 gewone covid-bedden ook. Een extra covid-afdeling met 30 bedden wordt opgestart. Dat gaat, zoals in alle ziekenhuizen, ten nadele van geplande operaties.

De bezoekregeling blijft, maar vermindert vanaf morgen. Ook de vrees dat het eigen personeel het lastig zal krijgen, leeft almaar meer.