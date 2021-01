Ziekenhuispersoneel krijgt vaccin in AZ Delta

In enkele Vlaamse ziekenhuizen wordt er vandaag gestart met het vaccineren van het zorgpersoneel.

Dat gebeurt bij ons in het AZ Delta in Rumbeke. Daar krijgen de artsen, verpleeg- en zorgkundigen op de dienst spoedgevallen en intensieve zorgen als eersten een spuit. Het Agentschap Zorg en Gezondheid rekent deze week op ruim 38.000 vaccins voor ziekenhuispersoneel in Vlaanderen. Voor het eerst zullen er ook Moderna-vaccins toegediend worden.

De geplande vaccinatie van ziekenhuispersoneel werd vrijdag nog even on hold gezet omdat Pfizer meldde dat het minder vaccins zou kunnen leveren dan voorzien. Maar zaterdagavond raakte bekend dat het farmabedrijf toch 86.500 doses van 93.500 beloofde vaccins voor deze week zal leveren. Op die manier blijft de impact op het vaccinatieschema erg beperkt.