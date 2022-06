Ziekenhuisprotocol moet duidelijkheid scheppen

Het is nu heel duidelijk wie aan zet is wanneer bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname sprake is van zedenfeiten, drugs- of wapenbezit of hoe een alcoholintoxicatie bepaald wordt.

Meer dan twee jaar heeft een stuurgroep gewerkt aan de afsprakennota tussen gerecht, politie en de ziekenhuizen. In het provinciehuis Boeverbos bekrachtigen alle partijen het protocol. Waar de drie werelden samenkomen leidt dat soms tot spanningen en onduidelijkheden, maar dat moet nu tot het verleden behoren. Een jaarlijkse evaluatie moet het document up to date houden.