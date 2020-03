Ziekenhuizen bereiden zich voor op piek

De West-Vlaamse ziekenhuizen zijn in volle voorbereiding voor de piek in het aantal coronabesmettingen. Verschillende ziekenhuizen maken steeds meer extra plaatsen vrij voor coronapatiënten.

Ook de zoektocht naar beschermende kledij gaat voort. Voorlopig kunnen de ziekenhuizen alles nog bolwerken.

De West-Vlaamse ziekenhuizen zijn dus in volle voorbereiding voor de voorspelde piek in coronabesmettingen. Het AZ Zeno kan de toestroom voorlopig aan en werkt aan de uitbreiding van de capaciteit. Andere ziekenhuizen in de provincie doen hetzelfde.

"We werken proactief en proberen extra plaats vrij te maken", klinkt het bij AZ Delta. Daar wordt gekeken of de nieuwe campus van AZ Delta eventueel in gebruik kan worden genomen bij een grote toestroom van coronapatiënten. Ook in AZ Groeninge in Kortrijk is de capaciteit de laatste dagen nog uitgebreid. "Momenteel is het druk, maar we kunnen de toestroom aan. We bereiden ons vooral voor op wat nog komen kan." In beide ziekenhuizen zijn heel wat mondmaskers binnengebracht na verschillende oproepen. Daardoor is het tekort aan gewone mondmaskers voorlopig weggewerkt.

AZ Groeninge maakt intussen zelf handgel voor het zorgpersoneel. FFP2-maskers zijn op de meeste plaatsen wel nog nodig. Ook de beschermende kledij raakt stilaan op in verschillende ziekenhuizen. "Schorten en beschermende pakken zijn er nog tekort. Daar hebben we wel dringend nood aan", zegt de algemeen directeur van AZ Sint-Jan in Brugge.