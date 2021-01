Eerder van de week is nochtans een vaccinatiestop aangekondigd omdat er problemen waren met de levering van het vaccin. AZ Sint-Jan in Brugge en AZ Delta kunnen dus hun vaccinatiecampagne voortzetten. In eerste instantie voor het personeel van de spoeddienst en de afdeling intensieve zorg. Voorlopig mogen er dat 204 per ziekenhuis zijn. Ook AZ Groeninge in Kortrijk zal vanaf maandag starten met de eerste vaccinaties bij het zorgpersoneel.

Lees ook: