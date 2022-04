Ziekenhuizen merken personeelsuitval van 10 procent door ziekte, net nu er ook weer meer coronapatiënten liggen

"Onze verpleegkundigen moeten stevig doorwerken nu collega's ziek thuis zitten. Elke verpleegkundige moet nu ongeveer twee patiënten extra verzorgen per dag", klinkt het bij het ziekenhuis. Een van de patiënten is Rita, de mama van Flip Kowlier. "Ik merk dat de verpleegkundigen nu minder tijd hebben voor een babbeltje, dat is jammer."

Ook het aantal covidpatiënten neemt weer toe. In Izegem liggen nu 24 mensen met corona, terwijl dat er vier maanden geleden nog maar zes waren. Ook in veel andere West-Vlaamse ziekenhuizen is de druk hoog. Bij de patiënten ontdekken ze soms per toeval de covidbesmetting, maar er is ook opnieuw een andere groep. "Een aantal andere patiënten zijn bejaarde mensen die hun boosterprik in oktober of november kregen en die komen nu terug binnen met covid", zegt Steve Lervant, directeur zorg in Sint-Jozefskliniek Izegem.