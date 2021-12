Ziekenhuizen moeten alle niet-dringende zorg uitstellen

In het Brugse ziekenhuis AZ St.-Jan hebben ze dit zelfs al eerder moeten beslissen. Het ziekenhuis ligt helemaal vol en het personeel zit op zijn tandvlees. Hans Rigauts, AZ St.-Jan Brugge: "We konden niet anders. We hebben al twee à drie weken duidelijke problemen om alle operaties ingepland te krijgen. We hebben daarom ook capaciteit moeten afschakelen. Vier zalen minder. Dat betekent dat je niet langer alle patiënten zo snel mogelijk kan helpen. We moeten een aantal zaken uitstellen en op langere termijn plannen."

In het AZ Sint-Jan steeg het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen deze week naar 22. Vorige week lagen er nog maar 14. "Alle urgenties gaan wel door. Iemand met een zwaar hartlijden of een zwaar hersentrauma. Die krijgt uiteraard wel zijn zorg, liefst onmiddellijk. Maar geplande zorg moeten we op termijn inschakelen. Dat gaan niet alleen over zware kanker, maar we geven prioriteit aan lichtere operaties om uit te stellen, zeg maar schroeven en bouten die verwijderd moeten worden.

Loodzwaar

De directie beklemtoont ook dat het loodzwaar is voor het personeel. Er is ook geen perspectief op beterschap. Sommige verpleegkundigen lopen al twee jaar op de toppen van hun tenen. Er is momenteel 10 procent afwezigheid door ziekte of quarantaine bij het zorgpersoneel. Zeg maar 200 van de 1800 verpleegkundigen in dit ziekenhuis zitten thuis.

Ziekenhuis Waregem: "Wij moeten zorg uitstellen, maar horeca mag wel openblijven."

Het hoofd intensieve zorgen in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis in Waregem Jeroen Biesemans vindt het niet kunnen dat de zorg dicht moet voor niet-dringende operaties terwijl de horeca kan openblijven. Hier liggen 30 COVID-patiënten, dat is een stijging met 10 in een week tijd. Vijf patiënten liggen op intensieve, waar de helft voor COVID-patiënten moet worden opengesteld. Twee patiënten moesten al naar een ander ziekenhuis.