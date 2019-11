Ziekenhuizen roepen verplegers terug uit pensioen

De maatregel is een noodzakelijke oplossing als gevolg van de hervormingen van de bacheloropleiding verpleegkunde in het academiejaar 2016-2017. "De opleiding is hervormd van drie naar vier jaar, dus wie dit jaar zou afstuderen, moet er nu nog een jaar bijdoen. Zo zijn er 900 afgestudeerden dit jaar, tegenover ongeveer 2.000 in andere jaren", verklaart Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer.

Dubbele vergrijzing

Bovendien kampt de sector met een dubbele vergrijzing, zegt Joke Van Bommel. "Enerzijds gaan er meer verpleegkundigen met pensioen, maar anderzijds wordt de bevolking ook ouder en hebben ziekenhuizen daardoor meer werk." Volgens Holtzer is er niets mis met het inzetten van gepensioneerde verpleegkundigen, zolang die mensen dat graag willen doen. "Bovendien was die hervorming echt nodig om betere zorgkundigen op te leiden. We wisten destijds dat we nu door de zure appel zouden moeten bijten."