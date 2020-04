Ziekenhuizen sluiten voor het eerst Covid-afdelingen

Binnen de AZ Delta-groep (met ziekenhuizen in Roeselare, Menen en Torhout) is de afbouw van de covid-afdelingen al begonnen. In Torhout is er een afdeling minder en er liggen ook geen coronabesmette patiënten meer op de afdeling Intensieve Zorgen. In Roeselare is afgelopen vrijdag al een afdeling gesloten. Drie dagen bleef de afdeling leeg, waardoor ze dinsdagmorgen opnieuw kan ingezet worden voor gewone 'noodzakelijke consultaties'. Dringende consultaties zijn al die tijd mogelijk gebleven.

Ook andere ziekenhuizen bouwen af

Ook AZ Groeninge sluit een Covid-afdeling en diezelfde plannen zijn er in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt en in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.