Ziekenhuizen trekken aan de alarmbel: personeel valt uit

In ziekenhuis AZ Damiaan in Oostende hopen ze dat de nieuwe coronamaatregelen voldoende zijn om het tij te keren.

Het is er - zoals in de meeste ziekenhuizen - alle hens aan dek. Heel wat medewerkers vallen uit door corona. Ze zijn ziek of moeten in quarantaine. Het is voor de directie puzzelen om alles rond te krijgen.

Heel wat ziekenhuizen trekken aan de alarmbel. In het AZ Damiaan in Oostende zijn op 1 maand tijd 42 van de personeelsleden besmet geraakt met Covid. Meer dan de helft van die ziekenhuismedewerkers is nu nog verplicht thuis in quarantaine.

Er liggen nu 33 coronapositieve patiënten in het ziekenhuis, waarvan 4 op intensieve zorgen, maar de cijfers blijven stijgen. Het zorgpersoneel en de directie zag de vierde golf hier al wekenlang opdoemen. Het overlegcomité van gisterenmiddag moet het tij doen keren. Vraag is alleen of de maatregelen streng genoeg zijn.