Ziekenhuizen versoepelen bezoekregeling

AZ Zeno in Blankenberge en Knokke-Heist werkt met een toegangspas die kan worden afgehaald aan de receptie. Bezoek kan enkel op woensdag- en zondagnamiddag tussen 14.00 uur en 18.00 uur in Knokke-Heist en tussen 14.00 uur en 16.00 uur in Blankenberge en dat maximum één uur lang met voldoende afstand. Per patiënt is maximum één bezoeker toegelaten die verplicht een mondmasker draagt. Elke bezoeker moet bij aankomst de temperatuur laten meten en de handen wassen. Enkel op de materniteit en pediatrie mag een partner of ouder permanent aanwezig zijn.

In AZ Damiaan in Oostende gelden dezelfde regels. Bezoek is daar wel enkel toegelaten bij patiënten die minstens 5 dagen ononderbroken gehospitaliseerd zijn. Er mag één, door de patiënt vooraf aangeduide persoon, op bezoek komen per week. Het bezoek is enkel op afspraak waarbij het ziekenhuis de bezoeker zal contacteren. Je kan niet zelf bellen om op bezoek te willen komen.

In het AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk mag een door de patiënt gekozen persoon op bezoek komen op gelijk welke dag. Ook daar gelden dezelfde veiligheidsvoorschriften. In het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper is voorlopig geen bezoek toegestaan, behalve op de pediatrie en de materniteit.

Ook in AZ Delta tot slot start het bezoek voorlopig nog niet. Daar zijn ze volop bezig met de verhuis naar een nieuwe campus en zijn er voorlopig geen middelen om bezoek veilig te laten verlopen.

Bezoekers die symptomen hebben zijn in geen enkel ziekenhuis toegelaten.