Dat gebeurde nabij de rotonde in de Robert Vandammestraat in Koksijde. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten getakeld worden. De politie stuurde een drone in de lucht om de situatie in beeld te brengen. Er vielen geen gewonden. De ziekenwagen was prioritair onderweg toen het voertuig plots moet uitwijken voor een wagen die stopte om de parking van de Carrefour op te rijden.