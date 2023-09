"Zielig vertoon van bange politici": Vooruit Ieper over stadslijst

Volgens Vooruit legden Open Ieper en N-VA tijdens de gesprekken rond de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar voorstellen op tafel die totaal onaanvaardbaar waren voor hen. En dus besloten ze om apart naar de verkiezingen te trekken. Wellicht gebeurde het op tafel gooien van die voorstellen met opzet om ons uit de coalitie te wringen, zegt huidig schepen van Vooruit Philip Bolle.

"Bange politici"

"Je kunt het een magistrale politieke zet noemen, maar evengoed een zielig vertoon van bange politici. Wij kunnen ook niet verhullen dat deze manoeuvres ons pijn doen", zegt Philip Bolle, eerste schepen van Vooruit in Ieper.

"Onze open en vranke manier om aan politiek te doen, wordt genekt in ouderwets achterkamer gefoefel. We mogen dan misschien naïef geweest zijn, maar we hebben hard gewerkt voor onze inwoners en onze stad en we zijn daar trots op. Gelukkig heeft de kiezer uiteindelijk het laatste woord en zal later blijken wat hij/zij vindt van dit kunstje en - vooral - van deze politici", aldus Philip Bolle.

LEES OOK: