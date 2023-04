De namiddag werd in een beek die loopt tussen de Rietput en de Leie in Bissegem vervuiling vastgesteld. Het water kleurt er om een nog onverklaarbare reden wit.

Brandweerlui van zone Fluvia kwamen ter plaatse om de vervuiling zo veel mogelijk in te perken. Gezien het goedje niet op het water dreef, maar de ganse beek vervuild had, bleek dat geen makkelijke klus te zijn. Wat de smurrie is, en waar het vandaan komt, is nog onduidelijk. De brandweer nam alvast enkele stalen van het water om te laten onderzoeken.