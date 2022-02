Zijgevel van huis in Heist ingestort door storm Eunice

Storm Eunice zorgde ervoor dat de zijgevel van een huis in Heist instortte. De bewoners zijn ongedeerd en hebben een tijdelijke opvangplaats.

In wijk Heulebrug in Heist hield storm Eunice lelijk huis. De complete zijgevel van een hoekhuis kwam naar beneden.

De schade is aanzienlijk, maar niemand raakte gewond. De bewoners van het huis worden tijdelijk ergens anders opgevangen.

Ook even verderop in de wijk ging de dakconstructie van een huis in opbouw tegen de vlakte.