Zijn BMW-sturen een nieuw doelwit van dieven?

In Gistel had een dievenbende op 16 januari verschillende auto-onderdelen gestolen, waaronder het stuur. Een week later waren er verschillende BMW-inbraken gemeld in Ieper. In Roeselare is er dit weekend ook ingebroken in BMW's en verdween ook enkel het stuur.

De diefstallen lijken steeds op dezelfde wijze te gebeuren. De inbrekers zouden eerst een zijruit inslaan om zo de auto te kunnen openen. Vervolgens wordt het BMW-stuur gestolen. Politiezone Arro Ieper riep reeds op om extra alert te zijn voor de dieven.