“Zijn er nog vragen ?“ is de nieuwste show van Piv Huvluv, alias van Oostendenaar Jan Cattrijsse. De insteek van deze voorstelling is de dagdagelijkse dingen en de banale vragen waar we elkaar mee lastigvallen. De stand-upcomdian staat ondertussen 20 jaar op de planken.

De avant-première in de MEC Staf Versluys in Bredene was uitverkocht. Volgende week donderdag is er een tweede voorstelling in het Staf Versluyscentrum. Op het einde van de maand is er de officiële première in Roeselare. Daarna trekt Piv Huvluv met zijn nieuwste show op tournee door heel Vlaanderen.