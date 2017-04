Zijn mini-energiecentrales de toekomst?

De Oudenburgse slager Jeroen Vanhevel is daarvan alvast overtuigd. Als eerste in onze provincie draait zijn zaak op een eigen, kleine energiecentrale op basis van waterstof. Het eindresultaat is een flinke besparing op de energierekening en geen CO2-uitstoot. De technologie voor zo'n centrale ontstond in de ruimtevaart. De kern bestaat uit een brandstofcel waar waterstof en zuurstof met elkaar reageren. Daarbij komt energie vrij.

Japan

De slager is intussen van hoge energiefacturen verlost. Eens de installatie betaald is, moet hij enkel nog de aardgas betalen om de energiecentrale te laten werken. In België zijn dergelijke minicentrales nog zeldzaam bij KMO’s en particulieren. Japan schakelt intussen razendsnel over met maandelijks zo’n tienduizend stuks.